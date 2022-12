Gdzie na spacer do 18 km od Starego Sącza. Urokliwe ścieżki na weekend 24 - 25 grudnia

Spacerem w pobliżu Starego Sącza

We współpracy z Traseo wybraliśmy dla Was 3 trasy na spacer oddalonych maksymalnie o 18 km od Starego Sącza, które polecają inni spacerowicze. Wybierz najlepszą dla siebie.

Nim wyruszysz w drogę, sprawdź prognozę pogody.

Stopień trudności: 1.0

Dystans: 4,55 km

Czas trwania spaceru: 35 min.

Przewyższenia: 155 m

Suma podejść: 457 m

Suma zejść: 442 m

Trasy_dla_ambitnych_i_aktywnych poleca trasę mieszkańcom Starego Sącza

Wyruszamy spod Miłośliwki, kierując się w górę wydeptana ścieżką. Docieramy do łąki przez krtórą przebiegamy, aż do domu który widzimy przed nami. Przy nim odbijamy na drogę w lewo i cały czas nia biegniemy. Docieramy do domów, które mijamy, biegnąc dalej drogą. Na skrzyżowaniu odbijamy w prawo i tym razem kierujemy się cały czas w dół. Po około 1 km na rozwidleniu odbijamy w prawo w dół (widzimy dom przed sobą). Zbiegamy cały czas w dół, wzdłóż płotka i wbiegamy w las. Tutaj trzeba uważać. Po ok. 400 m na rozwidleniu ścieżek trzeba odbić w prawo na dość stromy zbieg.

Po chwili zobaczymy drogę, którą biegniemy w kierunku domu ok. 100 m, ale nie dobiegamy do domu, tylko mocno odbijamy w prawo w kolejną drogę. Przebiegamy przez "strumyk", drogą rozwidla się. My kierujemy się na prawo w górę. Biegniemy nią, pokonując tym razem drogę w górę. Po ok. 500 m docieramy do domu, wzdłóż którego przebiegamy, następnie polanką kierujemy się w dół, gdzie przy potoku zobaczymy ścieżkę. Biegniemy nia do samego końca. Wybiegamy pod domem, który mijaliśmy jako pierwszy. Wracamy tą samą łąką i laskiem, którym zaczynaliśmy