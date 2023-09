Gm. Grybów - lista lokali wyborczych 2023. Gdzie można oddać głos?

adres: Florynka 64, 33-332 Florynka numer okręgu do Sejmu: 14 numer okręgu do Senatu: 37

adres: Cieniawa 140, 33-333 Cieniawa numer okręgu do Sejmu: 14 numer okręgu do Senatu: 37

adres: Binczarowa 26, 33-332 Binczarowa numer okręgu do Sejmu: 14 numer okręgu do Senatu: 37

adres: Krużlowa Niżna 15, 33-325 Krużlowa Niżna numer okręgu do Sejmu: 14 numer okręgu do Senatu: 37

adres: Chodorowa 18, 33-325 Chodorowa numer okręgu do Sejmu: 14 numer okręgu do Senatu: 37

adres: Siołkowa 31, 33-330 Siołkowa numer okręgu do Sejmu: 14 numer okręgu do Senatu: 37

adres: Wyskitna 44, 33-331 Wyskitna numer okręgu do Sejmu: 14 numer okręgu do Senatu: 37

adres: Wawrzka 61, 33-332 Wawrzka numer okręgu do Sejmu: 14 numer okręgu do Senatu: 37

adres: Stara Wieś 162, 33-325 Stara Wieś numer okręgu do Sejmu: 14 numer okręgu do Senatu: 37

adres: Polna 30, 33-331 Polna numer okręgu do Sejmu: 14 numer okręgu do Senatu: 37

adres: Gródek 38, 33-331 Gródek numer okręgu do Sejmu: 14 numer okręgu do Senatu: 37

adres: Biała Niżna 495, 33-330 Biała Niżna numer okręgu do Sejmu: 14 numer okręgu do Senatu: 37

adres: Ptaszkowa 495, 33-333 Ptaszkowa numer okręgu do Sejmu: 14 numer okręgu do Senatu: 37

adres: Kąclowa 280, 33-330 Kąclowa numer okręgu do Sejmu: 14 numer okręgu do Senatu: 37

adres: Krużlowa Wyżna 205, 33-325 Krużlowa Wyżna numer okręgu do Sejmu: 14 numer okręgu do Senatu: 37

adres: Ptaszkowa 406, 33-333 Ptaszkowa numer okręgu do Sejmu: 14 numer okręgu do Senatu: 37

adres: Stróże 396, 33-331 Stróże numer okręgu do Sejmu: 14 numer okręgu do Senatu: 37

Wybory 2023. Jak głosować w wyborach do Sejmu i Senatu? Wszystko, co musisz wiedzieć

Wybory parlamentarne odbędą się już niedługo. Warto więc dowiedzieć się, jak oddać ważny głos, aby nie popełnić błędu oraz gdzie można będzie wziąć udział w wyborach. Jakie rzeczy są niezbędne podczas głosowania? Przedstawiamy najważniejsze informacje dotyczące tego, jak przygotować się do nadchodzących wyborów parlamentarnych.

Wybory parlamentarne 2023 - jak oddać ważny głos?

Jak wskazuje Kodeks wyborczy, każda uprawniona do głosowania osoba głosuje tylko na jedną listę kandydatów do Sejmu i jedną listę kandydatów do Senatu. Aby oddać ważny głos należy postawić na karcie do głosowania znak „x” w kratce z lewej strony, obok nazwiska jednego z kandydatów z danej listy.

Jeżeli nieprawidłowo zaznaczymy nazwisko kandydata, stawiając przy nim inny znak niż "x", oddany głos będzie nieważny. Nie możemy również oddawać głosu na więcej niż jednego kandydata w wyborach do Sejmu lub wyborach do Senatu.