Jaka będzie pogoda na Święto Niepodległości 2022 w Grybowie? Znamy przewidywania meteorologów

Święto Niepodległości 2022 - kiedy?

Święto Niepodległości obchodzimy 11.11. 11 listopada w tym roku to piątek.

Narodowe Święto Niepodległości

Narodowe Święto Niepodległości to święto państwowe obchodzone w naszym kraju w każdym roku 11 listopada dla upamiętnienia odzyskania niepodległości przez Polskę po 123 latach zaborów. Polska niepodległość odzyskała w roku 1918. Święto zostało ustanowione dopiero w roku 1937. Narodowe Święto Niepodległości zostało zniesione przez Krajową Radę Narodową w 1945 r. Święto przywrócono na nowo dopiero w 1989 r.

Narodowe Święto Niepodległości jest dniem wolnym od pracy. Tego dnia organizowane są obchody, by uczcić odzyskanie niepodległości przez Polskę. Główne obchody odbywają się w Warszawie, ale w innych miastach również odbywają się uroczystości, by upamiętnić to wydarzenie.