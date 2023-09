Lokale wyborcze w gm. Nawojowa. Gdzie głosować podczas wyborów 2023?

Jak głosować w wyborach do Sejmu i Senatu? Sprawdź nasz poradnik wyborczy

Jak głosować w wyborach parlamentarnych, aby mieć pewność, że głos zostanie uznany za ważny? Jak wziąć udział w głosowaniu, kiedy w dniu wyborów jesteśmy poza miejscem zameldowania? Jakie ułatwienia w czasie wyborów przysługują osobom z niepełnosprawnościami i seniorom? Odpowiedzi na te i inne ważne pytania zawarliśmy w naszym poradniku.

Co zrobić, aby oddać ważny głos?

By oddać głos, należy potwierdzić swoją tożsamość członkom obwodowej komisji. Tylko wówczas otrzyma się karty do głosowania. W przypadku wyborów parlamentarnych będą dwie: jedna do Sejmu, a druga do Senatu.

Głos będzie ważny, gdy postawimy krzyżyk w kratce odpowiadającej kandydatowi, którego chcemy poprzeć. Możemy wybrać tylko jedną osobę i postawić tylko jeden krzyżyk, gdyż jeśli będzie ich więcej lub nie będzie żadnego, głos będzie nieważny.

Niezwykle ważne jest to, by linie, które tworzą krzyżyk oznaczający kandydata, którego wybieramy, przecinały się wewnątrz kratki. W innym przypadku także głos nie będzie ważny.

Oddajemy głos na jednego kandydata do Sejmu i jednego do Senatu.