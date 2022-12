Trasy spacerowe do 18 km od Starego Sącza. Podpowiedzi ciekawych tras na weekend 10 - 11 grudnia

Ścieżki spacerowe ze Starego Sącza

We współpracy z Traseo przygotowaliśmy dla Was 3 trasy spacerowe w odległości do 18 km od Starego Sącza, które polecają inni spacerowicze. Wybierz najlepszą dla siebie.

🌳 Trasa spacerowa: Geostrada Sądecka

Stopień trudności: 2.0

Dystans: 56,47 km

Czas trwania spaceru: 18 godz. i 49 min.

Przewyższenia: 808 m

Suma podejść: 1 799 m

Suma zejść: 1 702 m

Romek2306 poleca trasę spacerowiczom ze Starego Sącza

"Geostrada Sądecka" to trasa zaprojektowana przede wszystkim dla aktywnych pasjonatów turystyki górskiej. Łączy ona nie tylko pasję związaną z turystyką pieszą, ale skupia się zwłaszcza na rozwoju nowej formy turystyki krajoznawczej, jaką jest geoturystyka.

Głównym celem trasy jest możliwość ukazania w Beskidzie Sądeckim ścieżki, wzdłuż której rozlokowane są obiekty geologiczne, które już dziś, lub przy odpowiednim wypromowaniu i zagospodarowaniu mogą stać się obiektami geoturystycznymi.

Geoturystyka jako nowy nurt peregrynacji turystycznej. Ma za zadanie nie tylko pokazać, ale także dostarczyć aspektu edukacyjnego związanego z obiektami na szlaku w celu zaciekawienia turystów procesami i genezą kształtujących poszczególne geostanowiska.