Wybory 2023 - lista lokali wyborczych w Starym Sączu

adres: Plac Świętej Kingi 1, 33-340 Stary Sącz numer okręgu do Sejmu: 14 numer okręgu do Senatu: 37

adres: Gaboń 67, 33-388 Gaboń numer okręgu do Sejmu: 14 numer okręgu do Senatu: 37

adres: Podegrodzka 2a, 33-340 Stary Sącz numer okręgu do Sejmu: 14 numer okręgu do Senatu: 37

adres: Skrudzina 42, 33-388 Skrudzina numer okręgu do Sejmu: 14 numer okręgu do Senatu: 37

adres: Przysietnica 152, 33-342 Przysietnica numer okręgu do Sejmu: 14 numer okręgu do Senatu: 37

adres: Popowice 165, 33-340 Popowice numer okręgu do Sejmu: 14 numer okręgu do Senatu: 37

adres: Moszczenica Niżna 64, 33-340 Moszczenica Niżna numer okręgu do Sejmu: 14 numer okręgu do Senatu: 37

adres: Mariana Cyconia 3, 33-342 Barcice numer okręgu do Sejmu: 14 numer okręgu do Senatu: 37

adres: Gołkowice Górne 65, 33-388 Gołkowice Górne numer okręgu do Sejmu: 14 numer okręgu do Senatu: 37

adres: Mickiewicza 59, 33-340 Stary Sącz numer okręgu do Sejmu: 14 numer okręgu do Senatu: 37

adres: Daszyńskiego 23, 33-340 Stary Sącz numer okręgu do Sejmu: 14 numer okręgu do Senatu: 37

Dane pochodzą z Państwowej Komisji Wyborczej i mogą podlegać aktualizacji. Wszelkie błędy należy zgłaszać bezpośrednio do PKW.

adres: Cyganowice 95, 33-340 Stary Sącz numer okręgu do Sejmu: 14 numer okręgu do Senatu: 37

adres: Łazy Biegonickie 272, 33-340 Łazy Biegonickie numer okręgu do Sejmu: 14 numer okręgu do Senatu: 37

adres: Mostki 86, 33-340 Mostki numer okręgu do Sejmu: 14 numer okręgu do Senatu: 37

Na czym polega głosowanie? Co musisz zrobić, żeby móc zagłosować? Co zabrać ze sobą do lokalu wyborczego? Ile kratek zakreślić? Przeczytaj o wszystkich procedurach głosowania, które obowiązują w czasie wyborów parlamentarnych w Polsce.

Istnieją takie sytuacje, jak przebywanie w szpitalu, domu opiekuńczym czy też zakładzie karnym w dniu wyborów. Czy jest możliwość oddania głosu? Tak, jeśli są tam utworzone komisje obwodowe. Dyrektor danej jednostki musi powiadomić osoby, które w niej przebywają, że zostaną dopisani do danego spisu sy Podobnie wygląda to w przypadku osób będących w domach studenckich i zespołach domów studenckich, w których zostały stworzone obwody głosowania. Wówczas osoby, przebywające w takich placówkach zostaną wpisane do tamtejszego spisu wyborców, a usunięte z tego, w którym byliby na podstawie swojego meldunku.