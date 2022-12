Wycieczki rowerowe do 18 km od Starego Sącza. Pomysły na jednodniową wyprawę. Gdzie w weekend 10 - 11 grudnia?

Ścieżki rowerowe ze Starego Sącza

We współpracy z Traseo przygotowaliśmy dla Was 5 tras rowerowych oddalonych maksymalnie o 18 km od Starego Sącza, które polecają inni rowerzyści. Wybierz najlepszą dla siebie.

🚲 Trasa rowerowa: Rowerem wkoło Pienin

Stopień trudności: 1.0

Dystans: 43,56 km

Czas trwania wyprawy: 2 godz. i 43 min.

Przewyższenia: 202 m

Suma podjazdów: 447 m

Suma zjazdów: 341 m

Lukpecyn poleca trasę mieszkańcom Starego Sącza

Przepiękne widoki zapierające dech w piersiach na jeden z najbardziej malowniczych Beskidów.

Planowaliśmy wyruszyć na rowerach z Krościenka nad Dunajcem, jednakże z powodu zakorkowanej drogi porzuciliśmy samochód 3,5 km przed Krościenkiem i przesiedliśmy się na rowery. Dopiero gdy zjeżdżaliśmy z głównej drogi przypomniałem sobie o Traseo i włączyłem GPS, który i tak po 12km odmówił dalszej współpracy. Akurat działał na najtrudniejszym kondycyjnie odcinku. Dwa podjazdy pierwszy do Grywałdu i drugi do Hałuszowej. Suma przewyższeń to trochę ponad 400m. Potem już tylko z górki i po płaskim.

